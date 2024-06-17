З Миколенком у списку: Україна оголосила офіційну заявку на матч проти Румунії

Сергій Ребров склав заявку збірної України на матч проти Румунії. До неї увійшов навіть травмований Віталій Миколенко.

У понеділок, 17 червня, Україна зіграє проти Румунії. Це буде перший матч для "синьо-жовтих" в межах цьогорічного Євро.

Читайте також Провальний старт, дебютна перемога Маркевича і гра Реброва: історія зустрічей України і Румунії

Заявка збірної України на гру з Румунією

До заявки увійшли всі 26 футболістів, включно з Віталієм Миколенком.

Однак на передматчевій пресконференції Сергій Ребров підтвердив, що захисник не зіграє проти Румунії, оскільки продовжує відновлення.



Заявка збірної України на матч проти Румунії / Фото УАФ

Зверніть увагу, що стартовий свисток у поєдинку пролунає о 16:00 за київським часом.