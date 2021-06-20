Хто потрапив у номінацію на найкращий гол туру Євро-2020: відео

Кріштіану Роналду став автором першого голу у матчі Португалія – Німеччина. Результативний постріл португальця номінований на найкращий удар 2-го туру Євро-2020.

Претенденти на звання найкращого

УЄФА оприлюднила список номінантів на звання найкращого голу 2-го туру чемпіонату Європи-2020. У список потрапив і португалець Кріштіану Роналду.

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Конкурентами зіркового футболіста стали бельгієць Кевін Де Брюйне, італієць Мануель Локателлі та росіянин Олексій Міранчук.

Як забивали свої голи номінанти Євро-2020

Кевін Де Брюйне вийшов на заміну у другому таймі матчу Данія – Бельгія. У середині тайму капітан команди поставив ефектну крапку у зустрічі. Лідер бельгійців відгукнувся на передачу та бездоганно пробив з меж штрафного під стійку – 1:2.

Португальці завдяки класній контратаці відкрили рахунок у матчі з Німеччиною. Сілва віддав у штрафний на Жоту, який віддав пас на Роналду. Кріштіану переправив м'яч вже у порожні ворота. Навіть це взяття воріт не дозволило португальській збірній святкувати перемогу. У підсумку – 2:4 звитяга німців.

Герой Італії та пропущений гол фінів

Третім номінантом став італієць Мануель Локателлі, який став героєм Італії у поєдинку зі Швейцарією. Його перший гол потрапив у номінацію. Берарді на швидкості увірвався в штрафну, обійшов кількох захисників і віддав майстерну передачу під удар на Локателлі – удар в дотик в порожні ворота, без шансів для голкіпера. У підсумку – 3:0 успіх Італії.

Останнім на звання найкращого автора голу другого туру Євро-2020 став росіянин Олексій Міранчук. Під завісу першого тайму Фінляндія неуважно зіграла у власному штрафному майданчику проти Міранчука. Він отримав м'яч від Дзюби та обвідним ударом у дальній кут вразив ворота фінської збірної. Цей гол став переможним для російської збірної 0:1.