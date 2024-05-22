Динамо позбудеться незабивного форварда та двох легіонерів: кадрові зміни "біло-синіх"
Джерело:Спорт-Експрес Україна
До завершення чемпіонату України залишилося зіграти лише один тур. Команди, які вирішили турнірні завдання, вже будують плани на наступний сезон.
Київське Динамо вже оформило срібні нагороди УПЛ та здобуло путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Тренерський штаб визначився з наявним кадровим потенціалом.
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Динамо не розраховує на Супрягу та легіонерів
За інформацією джерела, трьом гравцям Динамо, а також їхнім агентам запропонували шукати нові команди. "Біло-сині" більше не розраховують на форварда Владислава Супрягу, вінгерів Беніто та Самбу Діалло.
Крім того, 19-річний Антон Царенко влітку може відправитися в оренду. Юному хавбеку важко конкурувати за місце в основі.
Натомість вихованці Динамо Олександр Яцик та Микола Михайленко влітку повернуться в рідну команду. У нинішньому сезоні вони грають в оренді за Зорю та Олександрію відповідно.
Також Динамо планує повернути бразильця Вітіньо з Ред Булл Брагантіно. Його орендна угода завершується в червні 2024 року.
Статистика виконавців у сезоні 2023/24
- Владислав Супряга через хронічні травми довго не міг набрати форму. У сезоні 2023/24 він зіграв у 8 матчах та віддав 2 асисти. У середньому форвард проводив на полі 7 хвилин. Контракт з Динамо діє до 30 червня 2026 року.
- Беніто зіграв 22 матчі за "біло-синіх", забив 2 голи та віддав 1 асист. Угода футболіста з клубом діє до 30 червня 2026 року.
- Сенегалець Самба Діалло з'являвся на полі 13 разів, але результативними діями не відзначався. Його контракт з динамівцями чинний до кінця 2026 року.
- Олександр Яцик відіграв 25 матчів у складі Зорі. На його рахунку 3 голи та одна гольова передача.
- Микола Михайленко став одним з лідерів Олександрії. Опорний півзахисник зіграв 16 матчів та забив 5 голів.