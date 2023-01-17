Хто покаже збірну України у відборі на Євро-2024: ЗМІ назвали нового транслятора

Національна команда не має офіційного транслятора з літа минулого року після закриття "Медіа Групи Україна". Тепер же на цю роль претендує колишній конкурент компанії Ріната Ахметова.

Цього року збірна України буде проходити кваліфікацію на Євро-2024. "Синьо-жовті" потрапили у квартет С, де їх суперниками будуть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

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Поки залишається невідомою не тільки персона головного тренера команди, а і офіційний транслятор матчів. Довгий час поєдинки збірної України транслювались на телеканалах "Медіа Групи Україна".

Втім влітку 2022 року власник компанії Рінат Ахметов вирішив закрити усі свої медіаресурси, тому канали "Україна" та "Футбол 1/2/3" зникли. У вересні ж ігри національної команди показувало "Суспільне".

"Плюси" покажуть збірну?

Тепер же ресурс Fanday повідомляє, що новим транслятором ігор збірної України має стати група каналі "1+1 медіа". Правда, у самій компанії цю інформацію не підтвердили, заявивши, що наразі нема приводів так вважати.

Відзначимо, що група "плюсів" вже давно на футбольному ринку України, але останнім часом вона показує виключно домашні матчі кількох клубів УПЛ. У цьому сезоні це Динамо. Зоря, Дніпро-1, Рух та Металіст.

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Україна у відборі на Євро-2024

Нагадаємо, що свій перший поєдинок збірна України відіграє 26 березня на виїзді проти Англії. Календар усіх ігор нашої національної команди у відборі на Євро-2024 виглядає наступним чином:

26 березня . Англія – Україна

. Англія – Україна 16 червня . Північна Македонія – Україна

. Північна Македонія – Україна 19 червня . Україна – Мальта

. Україна – Мальта 9 вересня . Україна – Англія

. Україна – Англія 12 вересня . Італія – Україна

. Італія – Україна 14 жовтня . Україна – Північна Македонія

. Україна – Північна Македонія 17 жовтня . Мальта – Україна

. Мальта – Україна 20 жовтня. Україна – Італія

. Перші дві команди напряму вийдуть на чемпіонат Європи. В разі невдачі у України буде шанс потрапити на турнір через плей-офф Ліги націй. Для цього треба, щоб хоча б дві команди з наступних (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія) пройшли на Євро через відбір