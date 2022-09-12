Хто покаже матчі збірної України в Лізі націй: транслятор поки не має дозволу з Офісу Президента

Збірна України з футболу у вересні проведе три матчі в рамках турніру Ліги націй. Однак поки остаточно невідомо, хто саме покаже ці матчі в Україні.

Правами на показ матчів збірної України, у тому числі й в Лізі націй, раніше володіла "Медіа група Україна", куди входили канали "Футбол 1/2/3". Однак в липні 2022 року власник холдингу Рінат Ахметов вирішив його цілковито закрити. Тож і місце транслятора матчів збірної України виявилося вакантним.

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Колишній журналіст цих каналів Ігор Бурбас заявив, що матчі збірної України в Лізі націй будуть показані на телеканалі ICTV. Водночас цей канал транслює телемарафон "Єдині новини".

Однак цю інформацію спростував коментатор Роберто Моралес. За його словами, поки не було погоджено про трансляцію матчів на ICTV. Адже якщо канал хоче транслювати футбол, то йому доведеться брати паузу в показу телемарафону.

"Це може стати правдою. Але сьогодні це не є істиною. Тому що ніхто дозволу під час трансляції телемарафону "Єдині новини" поки що не дав. Дозвіл береться з Офісу Президента", – розповів Роберто Моралес.

Як приклад він навів ситуацію з трансляцією бою Усик – Джошуа 20 серпня. Цей бій транслювався в ефірі "Суспільного". І для показу цього бою "Суспільному" дали паузу в одну годину щодо трансляції телемарафону.

Натомість ICTV треба домовитися про три паузи по дві години у вересні.

"Поки такого дозволу не існує. Наразі нічого не домовлено", – запевнив Роберто Моралес.

Нагадаємо, у вересні збірна України зіграє три матчі: