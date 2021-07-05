Так далеко в чемпіонаті Європи з футболу Україна ще не проходила. Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко заявив, що команда відчувала підтримку українців.

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Збірна України на Євро-2020 зіграла 5 матчів. В основний час виграла один – проти Північної Македонії. Тричі програла – збірним Нідерландів, Австрії та Англії. Ще один матч закінчився внічию – проти Швеції, і вже під час овертайму українські футболісти здобули вражаючу перемогу.

Найбільше м'ячів у ворота суперників забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Ще по одному влучному удару на рахунку в Олександра Зінченка та Артема Довбика.

"Виступ збірної має позначитися саме на трансферній вартості футболістів, на їхній перспективи. Наприклад, світ футболу побачив, що Андрій Ярмоленко у гарній формі і може ще претендувати на високі позиції та пропозиції, так само, Артем Яремчук, Артем Довбик гарно себе зарекомендували", – сказав пресаташе збірної України Олександр Гливинський.

Довбик привернув увагу європейських футбольних клубів

Після того, як нападник збірної України Артем Довбик став героєм матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, він одразу привернув увагу європейських клубів.

Водночас Андрій Ярмоленко просто таки вів за собою команду, зазначили експерти, втім, в жовтні футболісту буде 33 роки, а на такій позиції до 40 років не грають.

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"Для нього є 2 варіанти: він може залишитися у West Ham ще на сезон, можливо, тренерський штаб буде йому довіряти більше. Або ж перейти в чемпіонат Туреччини – звідти є інтерес, і турки платять непогані гроші, вони люблять запрошувати вже таких досвідчених зірок футболу", – сказав головний редактор сайту "Футбол 24" Олег Бабій.

Втім, контракти із футбольними клубами не так легко розірвати, аби швидко пристати на подібну пропозицію. Пресаташе збірної України Олександр Гливинський зазначив, що відповідні контракти не мають права розривати, це тільки за згодою сторін.

Як правило, коли є така пропозиція від іншого клубу, тоді сторони сідають за стіл переговорів і домовляються,

– сказав Гливинський.

Скільки отримала Україна від УЄФА за виступ збірної

Чвертьфіналу національній збірній України принесла й чимало призових дивідендів. Зокрема, Українська асоціація футболу отримає від УЄФА 16 мільйонів євро призових за виступ збірної України на Євро-2020.

Водночас головний тренер збірної Андрій Шевченко після чемпіонату Європи буде звітувати про виступ збірної й потім ухвалюватимуть рішення про подальшу його роботу на посаді головного тренера.

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"Я вважаю, що принаймні відбір на чемпіонат світу 2022 року він повинен відпрацювати, адже він, як ніхто знає цю команду. Зараз запрошувати нового тренера на середині шляху на мундіаль – це великий ризик. Потрібно швидко зробити висновки, аби команда була дієздатнішою вже у вересні", – зазначив Олег Бабій.

Рахунок 4:0, який вибив збірну з турніру – це не поразка, сказали футбольні експерти, а черговий урок про те, що наступного разу потрібно грати краще. Поки що спортсмени будуть відпочивати. І вже 1 вересня збірна України проведе новий матч, це буде відбір до чемпіонату світу, який заплановано на 2022 рік.