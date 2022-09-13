Баварія знайшла заміну Левандовському: він забивав у ворота України на Євро-2020

Мюнхенська Баварія шукає підсилення в атакувальну лінію команди. Клуб визначився із форвардом, який може вдало замінити забивного Роберта Левандовського, який перейшов у Барселону.

Головна ціль Баварії

Гаррі Кейн є номером один серед претендентів на позицію нападника у Баварії. Клуби вже начебто контактував із 29-річним форвардом англійського Тоттенхема.

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Лідер "шпор" не проти змінити АПЛ на німецьку Бундеслігу. Кейн може стати гарною заміною Роберта Левандовського, який з 2014-го був незмінним лідером мюнхенців на вістрі атаки.

Цікаво, що вже 13 вересня Роберт вперше може зустрітись проти Баварії на футбольному полі. Жереб склався так, що мюнхенський клуб потрапив в одну групу з Барселоною, нинішньою командою поляка, у Лізі чемпіонів.

Баварія, як і Тоттенхем в АПЛ, після шести турів йде третьою у турнірній таблиці Бундесліги. Команда Юліана Нагельсманна поступається лідеру Уніону лише двома очками.

Статистика Гаррі Кейна на старті сезону АПЛ-2022/2023

Нападник вже встиг провести у футболці Тоттенхема 7 матчів, у яких наколотив 5 голів.

Загалом провів за "шпор" на полі 618 хвилин.

Не зміг відкрити лік своїм м'ячам у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. У стартовому матчі Тоттенхем впевнено вдома обіграв французький Марсель, який із 47-ї хвилини грав у меншості, з рахунком 2:0.

Трансферна вартість Гаррі Кейна оцінена у 90 мільйона євро.