Станоєвич подав у відставку після побиття фанатів: його може замінити ексодноклубник Реброва
Джерело:Sportclub.rs
Партизан може очолити Саво Мілошевич. Нинішній тренер Александр Станоєвич після побиття подав у відставку.
Нещодавно, після гри з Црвеною Звездою, вболівальники Партизана влаштували бунт. Зокрема вони побили головного тренера Александра Станоєвича.
Читайте також Барселона отримала покарання від УЄФА за прояв нацизму: що сталося
Хто може замінити Станоєвича
Партизан максимально невдало розпочав сезон-2024/2025. Спочатку у другому кваліфікаційному раунді команда зазнала розгромних поразок від київського Динамо. Після цього команда вилетіла також і з кваліфікацій Ліги Європи та Ліги конференцій.
У чемпіонаті Сербії команда також не вирізнилась успіхами. Останньою краплею стала розгромна поразка від Црвени Звезди (0:4).
Як заміну Станоєвича керівництво Партизана розглядає легенду місцевого футболу Саво Мілошевича.
Довідка. Останнім місцем роботи Мілошевича була національна команда Боснії і Герцеговини.
Відзначимо, що колишній одноклубник Реброва вже тренував Партизан у 2019-2020 роках. Також він виступав за белградський клуб уяк гравець, а також грав з Сергієм Ребровим у Рубіні.