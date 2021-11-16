Хто може позбавити Україну путівки у плей-офф ЧС-2022: заявка боснійців на ключову гру

Збірна Боснії і Герцеговини без особливої мотивації готується до матчу останнього туру відбору чемпіонату світу-2022 проти України. Боснійці вже втратили усі шанси претендувати на друге місце у групі D.

Без двох лідерів, але з П'яничем

Головний тренер Боснії і Герцеговини Івайло Петев визначився із футболістами, які зможуть взяти участь у грі з Україною. У заявку боснійців увійшли 25 гравців.

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У списку відсутній один із лідерів команди Сеад Колашинац. Захисник отримав травму у попередній грі з фінами, після поєдинку постраждалому наклала гіпс. Також поза заявкою капітан Едін Джеко, якому дозволили покинути розташування збірної та повернутись в Інтер, щоб продовжувати відновлюватись від пошкодження.

Заявка Боснії і Герцеговини

Воротарі: Ібрагім Шехич, Нікола Васіль, Кенан Пірич

Ібрагім Шехич, Нікола Васіль, Кенан Пірич Захисники: Бранімір Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Ельдар Чівич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Денніс Хаджикадунич, Сініша Саничанин, Александар Йовічич, Айдін Нукич

Бранімір Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Ельдар Чівич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Денніс Хаджикадунич, Сініша Саничанин, Александар Йовічич, Айдін Нукич Півзахисники: Амір Хаджиахметович, Раде Крунич, Міралем П'янич, Амер Гояк, Гойко Цімірот, Мирослав Стеванович, Аді Налич, Ельмедін Жилікич

Амір Хаджиахметович, Раде Крунич, Міралем П'янич, Амер Гояк, Гойко Цімірот, Мирослав Стеванович, Аді Налич, Ельмедін Жилікич Нападники: Лука Менало, Ермедін Демірович, Смаїл Превляк, Кенан Кодро

Цікаво, що у заявці на гру на позиції голкіпера знайшлось місце Ніколі Васілю. 25-річний воротар добре знайомий українським фанатам за грою у луганській Зорі.

Без мотивації для боснійців

Боснія і Герцеговина втратила усі шанси посісти друге місце у групі D, яке дозволить потрапити у плей-офф чемпіонату світу-2022. Перед останнім туром боротьбу за цю сходинку ведуть Україна та Фінляндія, яка йде другою, випереджаючи "синьо-жовтих" на два пункти.

Українській збірній потрібна лише перемога над невмотивованими боснійцями. Також підопічним Олександра Петракова потрібно сподіватись на те, що фіни не зможуть здолати Францію, яка вже оформила путівку у Катар.

Напередодні зустрічі головний тренер майбутнього суперника України Івайло Петев заявив, що може випустити на гру проти "синьо-жовтих" резервістів. Перший поєдинок між цими збірними, який приймав Львів, завершився мировою 1:1.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.