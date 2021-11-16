Хто може позбавити Україну путівки у плей-офф ЧС-2022: заявка боснійців на ключову гру
Джерело:УАФ
Збірна Боснії і Герцеговини без особливої мотивації готується до матчу останнього туру відбору чемпіонату світу-2022 проти України. Боснійці вже втратили усі шанси претендувати на друге місце у групі D.
Без двох лідерів, але з П'яничем
Головний тренер Боснії і Герцеговини Івайло Петев визначився із футболістами, які зможуть взяти участь у грі з Україною. У заявку боснійців увійшли 25 гравців.
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У списку відсутній один із лідерів команди Сеад Колашинац. Захисник отримав травму у попередній грі з фінами, після поєдинку постраждалому наклала гіпс. Також поза заявкою капітан Едін Джеко, якому дозволили покинути розташування збірної та повернутись в Інтер, щоб продовжувати відновлюватись від пошкодження.
Заявка Боснії і Герцеговини
- Воротарі: Ібрагім Шехич, Нікола Васіль, Кенан Пірич
- Захисники: Бранімір Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Ельдар Чівич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Денніс Хаджикадунич, Сініша Саничанин, Александар Йовічич, Айдін Нукич
- Півзахисники: Амір Хаджиахметович, Раде Крунич, Міралем П'янич, Амер Гояк, Гойко Цімірот, Мирослав Стеванович, Аді Налич, Ельмедін Жилікич
- Нападники: Лука Менало, Ермедін Демірович, Смаїл Превляк, Кенан Кодро
Цікаво, що у заявці на гру на позиції голкіпера знайшлось місце Ніколі Васілю. 25-річний воротар добре знайомий українським фанатам за грою у луганській Зорі.
Без мотивації для боснійців
Боснія і Герцеговина втратила усі шанси посісти друге місце у групі D, яке дозволить потрапити у плей-офф чемпіонату світу-2022. Перед останнім туром боротьбу за цю сходинку ведуть Україна та Фінляндія, яка йде другою, випереджаючи "синьо-жовтих" на два пункти.
Українській збірній потрібна лише перемога над невмотивованими боснійцями. Також підопічним Олександра Петракова потрібно сподіватись на те, що фіни не зможуть здолати Францію, яка вже оформила путівку у Катар.
Напередодні зустрічі головний тренер майбутнього суперника України Івайло Петев заявив, що може випустити на гру проти "синьо-жовтих" резервістів. Перший поєдинок між цими збірними, який приймав Львів, завершився мировою 1:1.До теми. Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.