Реал може вказати "на вихід" 5 футболістам: серед них гравець, який влаштував істерику

Мадридський Реал не хоче маринувати футболістів, які майже не приносять користь команді. Вже у зимове трансферне вікно "вершкових" можуть покинути одразу декілька гравців.

Мова йде по п'ять футболістів – Одріосолу, Себальйоса, Асенсіо, Азара та Маріано. Усі вони мають контракт із іспанським грандом, але можуть покинути команду достроково.

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Хто може покинути Реал

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дипломатично відповів на запитання про цих футболістів. Італійський спеціаліст дає гравцям час до кінця сезону-2022/2023, але не буде тримати їх у команді, якщо ті отримають гарні пропозиції від інших клубів.

Я хочу прояснити одну річ – повністю довіряю всім гравцям цього складу до червня. Але якщо вони вважають, що краще піти зараз, то я буду лише радий за них,

– сказав Анчелотті.

Про можливий відхід Асенсіо мова йде вже давно. Марко відкрито показує своє невдоволення навіть під час матчів. У ЗМІ з'являлась інформація, що 26-річний правий вінгер може одягнути футболку головного конкурента мадридського клубу – Барселони.

Відзначимо, Аль-Наср, який нещодавно підписав Кріштіану Роналду, хотів придбати ще й Луку Модрича. Але бронзовий призер ЧС-2022 не захотів покидати Реал.

Нагадаємо, що Реал закінчив 2022 рік на другому місці у Ла Лізі. "Королівський клуб" разом із лідером чемпіонату Барселоною здобув 38 очок, але поступається каталонцям лише за додатковими показниками.