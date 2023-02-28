Після божевільного марнотратства на ринку: Челсі вкаже "на вихід" двом футболістам

Лондонське Челсі планує влаштувати чистку команди. І це після того, як під час зимового трансферного вікна "аристократи" витратили понад 600 мільйонів євро.

Першими "жертвами" марнотратства Челсі можуть стати Каліду Кулібалі та Марк Кукурелья, який систематично ігнорував Михайла Мудрика на футбольному полі у матчі проти Вест Хема.

Читайте також Поттер пояснив, чому посадив Мудрика на лаву запасних: Челсі продовжує падати на дно

Лондонці проведуть "чистку" у складі

Вже влітку 2023 року Челсі може попрощатись із вищевказаними футболістами. Цікаво, що обидва стали гравцями "синіх" лише влітку 2022 року. Обидва грають в оборонній ланці.

Також є ризик, що Челсі може покинути Рахім Стерлінг, який грає на позиції лівого вінгера, де теж виступає Мудрик. Однак лондонський клуб навряд захоче продавати свою зірку, яка має попит на трансферному ринку. Відзначимо, що англійський футболіст лише нещодавно відновився від травми.

Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Челсі витратило понад 600 мільйонів євро, аби змінити провальну ситуацію у сезоні. Однак новачки не принесли одразу результату. Лондонський клуб вже протягом шести матчів поспіль не перемагає, а останні три поєдинки закінчились поразками для команди Грема Поттера.

"Сині" з 31 балом посідає лише 10-ту позицію у турнірній таблиці АПЛ-2022/2023.

У наступному матчі Челсі зіграє вдома проти Лідса (4 березня).

Справи у Лізі чемпіонів теж не йдуть значно краще. У першому поєдинку 1/8 фіналу "аристократи" мінімально поступились дортмундській Боруссії 1:0. Матч-відповідь відбудеться 7 березня у Лондоні.

Відзначимо, що старожили команди не в захваті від такої трансферної політики клубу. Ветерани Челсі незадоволені віддачею та грою новачків на футбольному полі.

Що відомо про виступи Кукурельї та Кулібалі у Челсі