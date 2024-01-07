Тренер Реала заінтригував відповіддю про воротаря, який зіграє у Суперкубку Іспанії

Мадридський Реал впевнено переграв скромну Арандіну в 1/16 фіналу Кубка Короля 1:3. Тепер усі думки "вершкових" зосереджені на матчі Суперкубка Іспанії, де на уболівальників чекає мадридське дербі проти Атлетіко.

Півфінал Суперкубка Іспанії відбудеться вже 10 січня. Однак усіх цікавить питання: "Хто буде захищати володіння Реала у мадридському протистоянні проти Атлетіко?".

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Анчелотті знову водить усіх за носа

У поєдинку Кубка Короля у ворота Реала повернувся Кепа, який вилікувався від хвороби.

Головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті знову не став зменшувати інтригу перед кубковим матчем. Наставник "вершкових" не став остаточно відповідати на запитання про голкіперську позицію, зазначивши, що Андрій Лунін та Кепа добре виступають, тому вибір він зробить дещо пізніше.

Кепа чи Лунін у Суперкубку? Вони обидва добре грають. Я виберу,

– відповів Анчелотті.

Натомість Анчелотті додав, що свій тренувальний процес розпочинає Тібо Куртуа, якому зробили операцію після порваних "хрестів". Однак про повернення до офіційних матчів говорити ще зарано.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін провів 10 матчів за Реал, у яких пропустив 6 голів та ще 5 поєдинків відіграв на нуль.

Щодо ігрової практики Кепи, то орендований у лондонського Челсі голкіпер вже взяв участь у 16 зустрічах – 13 пропущених м'ячів та 7 "сухих" матчів.

Півфінал Суперкубка Іспанії Реал – Атлетіко розпочнеться 10 січня о 21:00 за київським часом. Це буде четверте мадридське дербі у рамках цього кубкового турніру. До цього обидва клуби здобули по одній перемозі, а ще один поєдинок був зведений у мирову.