Повернення у Динамо чи перехід у Шахтар: хто ближчий до підписання капітана Зорі

Капітан луганської Зорі Єгор Назарина незабаром може опинитись в одному з українських грандів. Шахтар та Динамо полює за талановитим футболістом.

Складний вибір

Центральний півзахисник показує яскраву гру та вже навіть заслужив носити капітанську пов'язку у Зорі. Все це привернуло увагу топових клубів УПЛ.

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Спершу у ЗМІ з'явилась інформація, що у Динамо та шахтаря рівні шанси переманити у свою команду Єгора Назарину. Зараз же журналіст Ігор Бурбас запевнив, що більше можливостей підписати капітана Зорі є у "гірників".

Трансфер Назарини у донецький клуб є дуже ймовірним. Кияни ж наразі не роблять конкретних пропозицій по футболісту Зорі.

Цікаво, що Назарина є вихованцем київського Динамо, тому може відбутись повернення у рідну команду. Контракт Єгора з луганським клубом розрахований до кінця червня 2023 року.

Що відомо про кар'єру Назарини