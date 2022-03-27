Хотіла показати, що українці – дуже сильний народ, – Бех-Романчук про "срібло" ЧС

У Сербії закінчився чемпіонат світу у приміщенні з легкої атлетики. Марина Бех-Романчук стала авторкою срібної нагороди у потрійному стрибку.

Бех-Романчук: Налаштовувалась на те, що буде складно

Марина Бех-Романчук в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, що їхала на чемпіонат світу лише з однією метою – принести Україні, яка потерпає від нападу Росії, позитивні емоції. Легкоатлетці майже вдалось виконати максимальну ціль – дві медалі. Українка підійнялась на п'єдестал у потрійному стрибку.

До теми Подавали протест, але поставились до нього холодно, – Бех-Романчук про спірний момент на ЧС

Легкоатлетка змагалась у двох дисциплінах за один день. Бех-Романчук розповіла про фізичний стан після потужного старту.

"Я налаштовувалась на те, що буде складно, а особливо у другому виді, та задоволена, що впоралась. Не знала, як буду себе почувати після ранкових стрибків. Але, коли закінчилась програма стрибків у довжину, зрозуміла, що можу на високому рівні виконати два види в один день", – зауважила українка.

Важкість повноцінну відчула ближче до вечора. Наступного дня було начебто непогано, легка втома, яка зазвичай супроводжує мене після змагань. А от ще через день "прибило" дуже сильно, було навіть важко ходити, тіло було повністю знесилене,

– зізналась срібна призерка чемпіонату світу.

"Хотіла по максимуму принести позитив та хороші новини для України"

Бех-Романчук підходила до вечірньої програми стрибків у довжину вже у статусі срібної призерки чемпіонату світу у потрійному стрибку. Однак хвилювання Марини нікуди не зникло, спортсменка хотіла довести усьому світу, що український народ не зламати.

Звичайно, нервувала, був мандраж, адже дуже хотіла здобути ще одну медаль. Моїм завданням на цей чемпіонат світу було привезти дві нагороди. Хотіла по максимуму принести позитив та хороші новини для України. Всьому світу хотіла показати, що українці – дуже сильний народ, який може абсолютно усе. Тому я максимально серйозно налаштовувалась на вечірній старт, не дивлячись на те, що вже маю у своїй скарбничці одну нагороду,

– зазначила Бех-Романчук.

Дуже спірний заступ не дозволив українці взяти ще одну нагороду у фірмових стрибках у довжину. Україна подавала протест, але судді просто розвели руками. Нові правила зіграли злий жарт з багатьма легкоатлетами на чемпіонаті світу.