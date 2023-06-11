"Цей йо**ний трофей так важко виграти": Гвардіола пожартував в ефірі британського телеканалу

Іспанський тренер Хосеп Гвардіола здобув перший трофей Ліги чемпіонів для Манчестер Сіті. Для цього Пепу знадобилося сім років роботи в англійському клубі.

Сезон 2022/23 став тріумфом Манчестер Сіті та його тренера Хосепа Гвардіоли. Підопічні іспанця виграли чемпіонат АПЛ, Кубок Англії та здобули довгоочікувану перемогу в Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.

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Після здобуття євротрофею Гвардіола поспілкувався з журналістами в ефірі каналу BT Sport. В іспанця поцікавилися, які емоції він відчуває після фіналу ЛЧ.

Скільки сил забрав "вухастий кубок" у Пепа можна зрозуміти з його жартівливої відповіді.

Втомлений. Спокійний. Задоволений. Цей йо**ний трофей так важко виграти!,

– сказав Гвардіола.

Гвардіола пожартував про виграний трофей: дивіться відео