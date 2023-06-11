"Цей йо**ний трофей так важко виграти": Гвардіола пожартував в ефірі британського телеканалу
Іспанський тренер Хосеп Гвардіола здобув перший трофей Ліги чемпіонів для Манчестер Сіті. Для цього Пепу знадобилося сім років роботи в англійському клубі.
Сезон 2022/23 став тріумфом Манчестер Сіті та його тренера Хосепа Гвардіоли. Підопічні іспанця виграли чемпіонат АПЛ, Кубок Англії та здобули довгоочікувану перемогу в Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.
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Після здобуття євротрофею Гвардіола поспілкувався з журналістами в ефірі каналу BT Sport. В іспанця поцікавилися, які емоції він відчуває після фіналу ЛЧ.
Скільки сил забрав "вухастий кубок" у Пепа можна зрозуміти з його жартівливої відповіді.
Втомлений. Спокійний. Задоволений. Цей йо**ний трофей так важко виграти!,
– сказав Гвардіола.
Гвардіола пожартував про виграний трофей: дивіться відео
- Нагадаємо, що Гвардіола втретє у своїй кар'єрі виграв Лігу чемпіонів. Двічі іспанець приводив до успіху іспанську Барселону (2009, 2011).
- У 2021 році "містяни" під керівництвом Гвардіоли дісталися фіналу ЛЧ, але у вирішальній битві поступилися Челсі (0:1).
- З другої спроби 52-річний іспанець нарешті виграв першу для МС Лігу чемпіонів.