Хорватський тренер Дніпра-1 заспівав гімн України перед матчем Динамо: потужне відео

Ігор Йовічевіч – хорватський наставник із українським серцем. Саме так уболівальники називають головного тренера Дніпра-1.

Патріот України з громадянством Хорватії

Тренер Дніпра-1 навідався у розташування київського Динамо, яке 28 квітня у Загребі зіграло благодійний матч проти місцевого Динамо. Ігор Йовічевіч спостерігав за динамівським дербі з трибун.

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Компанію наставнику склала його дружина. Разом із нею тренер брав участь у мирних акціях у Хорватії на підтримку України.

Подружжя виконало український гімн перед поєдинком "біло-синіх" у Загребі. Йовічевіч підтвердив, що його серце наполовину синьо-жовте.

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Відзначимо, що участь у матчі взяв футболіст Дніпра-1 Артем Довбик, який підтримує форму з динамівцями. Після чого нападник вирушить у розташування збірної України для підготовки до гри проти Шотландії у плей-офф відбору ЧС-2022.

Йовічевіч зауважив. що не збирається покидати тренерський місток Дніпра-1. Хорват відкидає усі пропозиції іноземних клубів, адже не буде "зраджувати" українській команді у скрутний час.