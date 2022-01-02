Хорватський Осієк викупив захисника збірної України Євгена Чеберка
Джерело:ФК Осієк
Євген Чеберко став повноцінним гравцем хорватського Осієка. Клуб офіційно повідомив,що викупив у австрійського ЛАСКу контракт українського захисника.
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Контракт українця з Осієком розрахований до 2025 року. Сума трансферу не повідомляється, проте Transfermarkt оцінює Євгена у 500 тисяч євро.
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Раніше українець виступав за Осієк на правах оренди з лютого 2021 року.
Євген провів за Осієк 13 матчів у поточному сезоні в усіх змаганнях. Він відзначився 1 забитим голом.
У своїй кар'єрі Чеберко виступав за Дніпро та Зорю. На рахунку захисника 1 матч за збірну України.
Загалом на рахунку Чеберка 18 поєдинків у складі юнацьких та молодіжних команд України.
Осієк йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, маючи однакову кількість очок із загребським Динамо та Рієкою.