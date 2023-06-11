Серія могла продовжитись: МанСіті перервав "національний" рекорд ЛЧ, який тягнувся з 2012-го

Манчестер Сіті знівелював одну із закономріностей Ліги чемпіонів останніх 10-и років. А то перемога Інтера могла продовжити "національну" серію.

Вперше з сезону 2011/2012 Лігу чемпіонів не виграв хорватський футболіст. Проте представник Хорватії все ж взяв участь у вирішальному матчі, пише 24 Канал.

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Кінець гегемонії

Манчестер Сіті здолав міланський Інтер (1:0) у фіналі найпрестижнішого клубного турніру. Англійський колектив не тільки погіршив позиції донецького Шахтаря під час жеребкування наступної кампанії змагань, а й перервав "національну" серію. Діло в тому, що вперше з сезону 2011/2012 титул Ліги чемпіонів не підніс над головою хорватський футболіст. Цікаво, що представник Хорватії все ж взяв учать у фінальному поєдинку, проте він захищав кольори Інтера, який поступився. Цим футболістом був Марцело Брозовіч, якому ЛЧ ще ніколи не підкорювалась.

Цікаво, що ця серія могла тривати бодай на рік довше, оскільки в сезоні 2011/2012 також був хорватський представник у складі Баварії, а саме Івиця Оліч. Проте тоді німецький колектив поступився у серії пенальті лондонському Челсі (1:1), а Оліч став одним із тих футболістів, які не змогли реалізувати одинадцятиметровий удар. Проте наступних 10 років для хорватів у плані ЛЧ були прекрасними. Найбільший вклад у серію зробив Лука Модріч – 5 титулів. Практично у кожному вирішальному матчі хорвати відзначались результативними діями.

10-літня стабільність