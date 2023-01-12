Спокуслива хорватська вболівальниця закохалась у Кличка

Ексміс Хорватії Івана Кнолль стала одним із символів чемпіонату світу 2022 в Катарі. Виявляється, вродлива брюнетка закохана у знаменитого українського боксера Володимира Кличка.

Ефектна модель стала сенсацією під час минулорічного чемпіонату світу з футболу, одягаючи відверті вбрання, які розсували межі суворих правил дрес-коду консервативного Катару.

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Завдяки неймовірній популярності Кнолль шанувальники хочуть дізнатися про її вподобання. Під час одного з інтерв'ю журналісти поцікавилися у Івани, хто із знаменитостей найбільше привертає її увагу.

Івана Кноль закохалась у Володимира Кличка

Відповідь виявилися несподіваною для фанів збірної Хорватії. Виявляється, сексуальна брюнетка закохана не в одного з гравців "картатих", а в легенду світового боксу українця Володимира Кличка.

Знаєте, хто в мене номер один? Є один хлопець, який для мене є найкращим з найкращих. Я закохана у цю знаменитість. Володимир Кличко – мій ідеал,

– заявила колишня міс Хорватії.

Нагадаємо, що Володимир Кличко тривалий час зустрічався з американською акторкою Гейден Панеттьєр.

У пари в грудні 2014 року народилася донька Кая Євдокія.

Проте у 2018 році Володимир та Гейден розлучилися.

Тож у Івани Кнолль є всі шанси завоювати серце Володимира Кличка.

На початку чемпіонату світу в Катарі кількість підписників Кнолль в Instagram становила 700 тисяч користувачів, а зараз їх кількість становить 3,6 мільйона.