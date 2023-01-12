Эффектная модель стала сенсацией во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу, одевая откровенные наряды, раздвигавшие границы строгих правил дресс-кода консервативного Катара.

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Благодаря невероятной популярности Кнолль поклонники хотят узнать ее предпочтения. Во время одного из интервью журналисты поинтересовались у Иваны, кто из знаменитостей больше всего привлекает ее внимание.

Ивана Кноль влюбилась во Владимира Кличко

Ответ оказался неожиданным для фанов сборной Хорватии. Оказывается, сексуальная брюнетка влюблена не в одного из игроков "клетчатых", а в легенду мирового бокса украинца Владимира Кличко.

Знаете, кто у меня номер один? Есть один парень, который для меня лучший из лучших. Я влюблена в эту знаменитость. Владимир Кличко – мой идеал,

– заявила бывшая мисс Хорватии.

Напомним, что Владимир Кличко долгое время встречался с американской актрисой Гейден Панеттьер.

У пары в декабре 2014 года родилась дочь Кая Евдокия.

Однако в 2018 году Владимир и Гейден развелись.

Так что у Иваны Кнолль есть все шансы завоевать сердце Владимира Кличко.

Любопытно! В начале чемпионата мира в Катаре количество подписчиков Кнолля в Instagram составляло 700 тысяч пользователей, а сейчас их количество составляет 3,6 миллиона.