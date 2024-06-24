Призери ЧС-2022 проти чемпіонів Європи: онлайн-трансляція матчу Хорватія – Італія на Євро-2024

Збірні Хорватії та Італії зіграють на чемпіонаті Європи 24 червня 2024. Трансляцію гри у Лейпцигу можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У понеділок, 24 червня, на Євро-2024 пройдуть матчі останнього туру в групі В. Один із них прийме Лейпциг, де зійдуться Хорватія та Італія, пише 24 Канал.

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Останній шанс хорватів

Команда Златко Далича відверто не вражає на цьому Євро. Проти іспанців у "картатих" не було ані шансу, тоді як з Албанією хорвати примудрились впустити перемогу у компенсований час.

Це суттєво знизило шанси команди на плей-оф. Для проходу далі Хорватії необхідно будь-що перемагати чинних чемпіонів Європи.

Самі ж італійці також не виблискують на Євро-2024, але свої три бали у битві з албанцями вони взяли. Саме тому "Скуадру Адзуру" влаштує нічия в останньому турі. Тоді команда Спаллетті вийде з другого місця на Швейцарію.

Правда, італійці залишились без одного зі своїх латералів. Дімарко пошкодив литковий м'яз та поки буде поза грою. Його має замінити партнер по Інтеру Дарміан. Натомість у Хорватії, окрім вже давньої травми Влашича, втрат немає.

Орієнтовні склади:

: Лівакович – Юранович, Шутало, Гвардіол, Станішич – Модрич, Брозович, Ковачич – Маєр, Петкович, Крамарич.: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дарміан – Жоржиньо, Барелла, Крістанте – Дзакканьї, Скамакка, К'єза.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Хорватія – Італія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Хорватія – Італія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.