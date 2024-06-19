Боротьба продовжується: онлайн-трансляція матчу Хорватія – Албанія

У середу, 19 червня, розпочнеться шостий ігровий день на Євро-2024. У першому поєдинку зустрінуться Хорватія та Албанія.

Матч Хорватія – Албанія розпочне шостий ігровий день на Євро-2024. Команди змагаються в Групі "В" разом з Іспанією та Італією, пише 24 канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Спроба команд покращити своє становище

Обидві збірні поступилися своїм суперникам у першому турі групового етапу Євро-2024.

Хорватія в дебютному матчі на чемпіонаті Європи-2024 розгромно поступилася Іспанії. Поєдинок закінчився з рахунком 3:0. Іспанці посіли почесне перше місце завдяки хорошому результату, а от Хорватія займає поки останнє.

Албанія у першій грі мінімально поступилася збірній Італії, однак команда змогла поставити історичний рекорд Євро-2024. Албанці забили італійцям найшвидший гол в історії чемпіонату Європи з футболу – 25 секунд. Однак історичний м'яч не допоміг команді перемогти. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Італії.

Де дивитися матч

Гру Хорватія – Албанія можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Також цей поєдинок потрапив у список 22-х, які показуватимуть на місцевих телеканалах Суспільного. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Також будуть опубліковані всі голи зустрічі, зокрема повний текстовий та відеоогляд гри після закінчення.