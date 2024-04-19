"Хейні може бути сильнішим": Лінарес про перспективи кривдника Ломаченка в бою з Гарсією

У Брукліні 20 квітня відбудеться бій між чемпіоном WBC в першій напівсередній вазі Девіном Хейні та американцем Раяном Гарсією. Хорхе Лінарес поділився очікуваннями від поєдинку.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінарес поділився очікуваннями від поєдинку між володарем титулу WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні та іншим американцем Раяном Гарсією. Лінарес вважає, що Хейні може підійти до бою в іншій вазі.

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Лінарес про бій Хейні – Гарсія

"Скільки ваги Хейні може додати після зважування? Ми не знаємо. П'ятнадцять фунтів? Двадцять фунтів? Він буде нести більше сили у своєму ударі з доданою вагою.

Хейні не володіє 100% хорошим ударом – можливо, 60-70%. Але якщо це його найкраща вага, він може бути сильнішим", – заявив Лінарес.

У попередньому поєдинку в грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Перед цим Девін здолав українця Василя Ломаченка. Американець, за плечима якого 31 бій, ще жодного разу не знав гіркоти поразок.

Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.