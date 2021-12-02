Холодний прийом від колишньої команди: Шевченко прокоментував поразку Дженоа

Дженоа вдруге програв під керівництвом Андрія Шевченка. Український тренер прокоментував поразку від Мілана.

Шевченко: Ми постаралися зіграти у свій футбол

Український наставник Дженоа запевнив, що його підопічні старались показувати свій футбол. Але протистояти такій великій команді, як Мілан, це завжди складно.

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Також Андрій Шевченко пригадав кадрові втрати, які додають проблем команді. Українець відзначив гру суперника, який високо пресингував та класно розпочинав свої атаки.

Дженоа ж намагалась обороняти високо, не підпускаючи близько до своїх воріт "россонері", але цього разу цей план на гру не спрацював.

У нас багато гравців вибуло через травми, це створює нам додаткові складності. Ми постаралися зіграти у свій футбол, але проти такої великої команди, як Мілан, це завжди складно,

– сказав тренер "грифонів".

Нагадаємо, що матч завершився розгромною перемогою Мілана, за який раніше виступав Шевченко, з рахунком 0:3. Рахунок розкішним ударом зі штрафного відкрив Златан Ібрагімович.

Цікаво, що Шевченко порівняв збереження прописки у Серії А з фіналом Ліги чемпіонів.