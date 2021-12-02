Шевченко: мы постарались сыграть в свой футбол
Украинский наставник Дженоа заверил, что его подопечные старались показывать свой футбол. Но противостоять такой большой команде, как Милан, это всегда сложно.
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Также Андрей Шевченко вспомнил кадровые потери, которые добавляют проблем команде. Украинец отметил игру соперника, который высоко прессинговал и классно начинал свои атаки.
Дженоа же пыталась оборонять высоко, не подпуская близко к своим воротам "россонери", но в этот раз этот план на игру не сработал.
У нас много игроков выбыло из-за травм, это создает нам дополнительные сложности. Мы постарались сыграть в свой футбол, но против такой большой команды, как Милан, это всегда сложно,
– сказал тренер "грифонов".
Напомним, что матч завершился разгромной победой Милана, за который ранее выступал Шевченко, со счетом 0:3. Счет роскошным ударом со штрафного открыл Златан Ибрагимович.
Интересно, что Шевченко сравнил сохранение прописки в Серии А с финалом Лиги чемпионов.
- Поражение от Милана стало уже вторым для Шевченко во главе Дженоа. У "грифонов", которые находятся в зоне вылета, очень сложный график игр. Следующий матч клуб из Генуи проведет 5 декабря на выезде против Ювентуса.
- "Россонери" же уступают лидеру Серии А, который является Наполи, лишь одним пунктом, занимая вторую позицию.