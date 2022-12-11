Ганебний ляп року: легендарний Холіфілд назвав Кличка найкращим боксером Росії за усю історію

Евандер Холіфілд сконфузився, коли відповідав на запитання про найкращого російського боксера за усю історію. Легендарний боксер із США чому сюди приплів українського боксера.

60-річний американський боксер довів що взагалі не цікавиться своїми "колегами по рингу". Евандер Холіфілд не зрозуміло чому, але "дав" одному з братів Кличків російське громадянство, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Холіфілд: Він не російський боксер? Вибачте

Холіфілд не став конкретизувати та просто назвав одного з братів Кличків найкращим боксером Росії за усю її нікчемну історію. За таке можна отримати "на горіхи" від Віталія чи Володимира.

Після того, як Евандер почув, що брати Клички із України, то миттєво попросив вибачення за скоєну помилку.

Однак легендарний боксер встиг посидіти на двох стільцях, розхваливши країну-агресора, зазначивши, що Росія багата на талановитих боксерів.

Я впевнений, що у Росії багато гарних боксерів,

– сказав Холіфілд.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кличко був помічений у тренувальному таборі Холіфілда. Начебто українець готував Евандера до повернення на ринг. Боксери провели спаринг без ударів, а лише імпровізували поєдинок.

Також Холіфілд викладав спільне фото з Кличком-молодшим та зазначив: "Оточую себе величчю".