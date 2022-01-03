Хокеїсти були змушені штовхати клубний автобус, який застряг через снігопад: відео

Хокеїсти мінського Динамо приїхали в російський Череповець на матч. Але їх автобус застряг у снігу. Тож його довелося штовхати спортсменам.

В інстаграмі хокейного клубу було опубліковано відео, де гравці штовхають автобус, який застряг в снігу.

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"Ігровий ранок Динамо починається не з кави. Поки у Мінську небезпечна ожеледиця, у Череповці снігопад. Але наших хлопців не злякати, гарна командна робота", – йдеться в підписі до відео.

Командна робота і справді дала результат. Після кількох спроб автобус таки вдалося випхати зі снігової пастки.