Хокеїсти Білого Барса потрапили у ДТП: фото

Гравці українського хокейного клубу Білий Барс потрапили у ДТП перед матчем проти Сокола. Автобус зі спортсменам потрапив в аварію 9 вересня.

Хокеїсти потрапили у нескладну ДТП

О 7 годині ранку хокеїсти та тренери Білого Барсу вирушили у Кременчук, щоб взяти участь у розіграші Kremenchuk Oprn CUP. Аварія сталася о 12:30.

Варте уваги УХЛ офіційно оголосила склад учасників і формат нового сезону

Повідомляється, що автобус зі спортсменами потрапив у нескладну ДТП. Хокеїсти з Білої Церкви затрималися всього на пів години для прояснення обставин.



Фото hc-bbars.com.ua

На щастя, ніхто зі спортсменів внаслідок ДТП не постраждав. Команда вже прибула до льодової арени "Айсберг".

Білий Барс разом з Дніпром, Донбасом, Краматорськом, Кременчуком, Маріуполем, Соколом та Рулав Одд візьмуть участь у чемпіонаті України сезону-2021/2022. Наразі дати матчів нового сезону не відомі.