Хокеїста збірної Росії, який хотів втекти в НХЛ, відправили служити в армії за Полярне коло
4 липня 2022 , 09:10Читать новость на русском
Джерело:sports.ru
Російський хокеїст Іван Федотов захотів перебратися до НХЛ. Звісно, що це не сподобалося керівництву ЦСКА, тож його затримали за підозрою в ухиленні від військової служби.
Замість НХЛ відправився в армію
Воротаря збірної Росії відправили до армійської частини в Сєвєроморську, місті за Полярним колом. Адвокат гравця втратив зв'язок з Федотовим.
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Івана вночі імовірно відправили до Сєвєроморська. Вночі вивезли з території шпиталю, а далі інформація відсутня,
– сказав адвокат.
Як в СРСР: чому затримали хокеїста
- Раніше стало відомо про рішення Федотова перейти до клубу НХЛ Філадельфія. Про це він оголосив менеджменту свого клубу – ЦСКА Москва.
- Керівництву клубу в особах Ігоря Сечина та Ігоря Єсмантовича це не сподобалося, що й спричинило арешт гравця.
- У п'ятницю, 1 липня, в Санкт-Петербурзі хокеїста затримали за ухилення від військової служби. Він в попередньому сезоні КХЛ був визнаний найкращим воротарем в чемпіонаті. А також виступав за збірну Росії.
- Федотов виступав за ЦСКА – Центральний спортивний клуб армії. Ще з радянських часів повелося, що гравці таких команд як ЦСКА чи СКА були офіційно військовослужбовцями.
- Керівництво таких клубів забирало собі кращих спортсменів, які мали пройти військову службу в лавах радянської армії.