Хокеїст Смерек незадоволений покаранням Денискіна за расизм: українець зник з інстаграму

Американський хокеїст Донбасу Джален Смерек став об'єктом расистського жесту від українця Андрія Денискіна з Кременчука. Денискін отримав покарання за прояв расизму, проте Смерек все одно незадоволений.

Смерек обурений покаранням для Денискіна

Андрій Денискін сукупно отримав 13 поєдинків дискваліфікації. Три поєдинки Денискін пропустить гарантовано, а ще 10 – може викупити за 50 тисяч гривень.

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Смерек вважає, що покарання для Денискіна не можна сприймати серйозно.

Я навіть не розглядаю це як дискваліфікацію. Це не можна сприймати серйозно. За удар суперника ключкою або дурний силовий прийом дають більше матчів. І це абсолютно не властиво хокею. Це просто погано,

– сказав Смерек.

Раніше американець заявив, що не буде виступати за Донбас, поки Денискіна не виключать з Української хокейної ліги. Хокеїст зазначив, що не знає, чи був матч проти Кременчука останнім для нього в Україні.

"Чи був це мій останній матч в чемпіонаті України? Я не впевнений. Я намагаюся зрозуміти, яке рішення буде правильним. Мені потрібно декілька днів, щоб обміркувати це", – резюмував Джален.

Що відомо про расистський скандал в УХЛ

Під час матчу УХЛ Кременчук – Донбас (3:2) Андрій Денискін продемонстрував расистський жест на адресу Джалена Смерека.

Український гравець отримав вилучення до кінця гри. Після поєдинку гравець перепросив у Смерек, опублікувавши допис в інстаграмі. Тепер же сторінка Денискіна в інстаграмі (a.deniskin11) – недоступна.



Денискін зник з інстаграму / Скриншот