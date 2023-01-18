Гратиме під 200-им номером: ЗСУ ліквідували хокеїста з Росії, який поїхав на війну проти України

Алєксандр Подставкін вирішив не ховатись від мобілізації та пішов вбивати українців заради інтересів Путіна. На фронті він протримався менше місяця.

Вже 9 років впродовж війни проти Росії Збройні сили України вправно знищують окупантів. Лише за останні 11 місяців на той світ було відправлено більше 117 тисяч загарбників.

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Серед них є і спортсмени. Після оголошення мобілізації у вересні повістку до військкомату отримав хокеїст Алєксандр Подставкін. Його мати Людмила намагалась його відмовити від служби, але спортсмен твердо вирішив стати частиною геноциду українців.

На початку грудня Алєксандр з групою мобілізованих був доставлений до Ростова, звідки потрапив на фронт. Втім на території України фашист протримався менше місяця.

28 грудня підрозділ Подставкіна потрапив під артобстріл і сам хокеїст був ліквідований. Нещодавно спортсмена поховали у російському місті Чебаркул Челябінської області.

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На момент утилізації Алєксандру було 30 років. У своїй професійній кар'єрі він виступав за команду МХЛ-Б, провів 9 поєдинків за фарм-клуб челябінського Трактора. Також Подставкін грав у Смоленську та Чебаркулі.

Вдячні ЗСУ за кожного ліквідованого окупанта, який вирішив вбивати українців та незаконно знаходитись на нашій землі. Нагадуємо. що для росіян діє візовий режим, тому інші спроби опинитись в Україні підлягають ліквідації.