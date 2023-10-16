"Чому маю рвати паспорт": український хокеїст пригадав, як йому пропонували громадянство Росії

Чимало українських спортсменів свого часу отримували пропозиції щодо зміни громадянства від інших країн. Багато таких запрошень було із ворожої Росії, де тепер місцевий спорт перебуває на дні прірви.

Одним із таких спортсменів, які отримували пропозиції від країни-агресора, був 27-річний український хокеїст Віталій Лялька, який свого часу пограв у Росії. Але це явно той період кар'єри, який став помилкою і хочеться забути.

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Намагались переконати щедрим контрактом

Із 2014-го по 2016-й роки хокеїст виступав за два російські клуби – Кристал та Сокіл. Після чого повернувся в український хокей. Із 2022-го виступає за клуб Кременчук.

Лялька пригадав той не дуже вдалий період, коли мова йшла навіть про зміну громадянства. Коли Віталій грав у Росії йому пропонували відректись від українського паспорта заради російського. Хокеїсту на той момент було 18 років, а перед ним на столі лежав документ про місцеве громадянство. Однак спортсмен відмовився від такого кардинального рішення.

Окрім російського паспорта Ляльці пропонували солідний 5-річний контракт із клубом КХЛ. Але українець не повівся на ворожу щедрість.

Мені кажуть: "Це може бути твій контракт, але тобі треба взяти цей паспорт". Я був взагалі не готовий до такого. Але був ще один нюанс – треба, щоб у мене було тільки російське громадянство. Я кажу: "Та ні, хлопці. Такого не буде". На цьому історія закінчилася,

– розповів про ситуацію Лялька.

Віталій не приховує, що у той момент відчув страх, бо не знав, як на його відповідь відреагують у клубі. Хокеїст розповів, що взагалі не до кінця розумів, що відбувається, і чому він взагалі повинен порвати свій український паспорт. Лялька задоволений, що тоді не зробив цю фатальну помилку.

Український хокеїст із Броварів з впевненістю заявляє, що не шкодує, що тоді так і не зіграв в КХЛ.

Він став ще одним спортсменом, який не зрадив Україну, та не перейшов на бік ворога. Як це нещодавно зробив вихованець донецького Шахтаря Олександр Роспутько. Футболіст скористався виїзним матчем "гірників" U-19 у Бельгію та звідти втік у Росію. Батько гравця-втікача запевнив, що саме там для нього буде безпечно жити, а незабаром він візьме російське громадянство, а поки відпочиває позафутбольним життям.