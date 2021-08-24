Хочу вибачитися перед вами, ви – король футболу, – Мілевський – Блохіну

Президент України Володимир Зеленський вручив легенді Динамо Олегу Блохіну нагороду "Національна легенда України". З отриманням нагороди Блохіна привітали Артем Мілевський та Андрій Шевченко.

Мілевський та Шевченко грали під керівництвом Блохіна у збірній України. Артем ще встиг пограти в Динамо, коли Блохін очолив команду у 2012 році.

До речі Зеленський нагородив Шевченка на параді до Дня Незалежності

Мілевський: Головною зіркою були ви

Артем Мілевський згадав чемпіонат світу 2006 року, на якому збірна України під керівництвом Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу. Це найкращий результат в історії України.

Збірна України 2006 року – команда зірка. Шевченко, Ребров, Шовковський, Тимощук, Воронін, Гусін. Але головною зіркою були ви. Ви досягли з командою грандіозного успіху в історії збірної України,

– цитує Артема Tribuna.com.

Мілевський попросив вибачення за скептиків, які списували "синьо-жовтих" з рахунків. Окрім того, він перепросив за поразку Іспанії (4:0) у дебютній грі на ЧС-2006.

"Олег Володимирович, хочу привітати вас з високою нагородою і вибачитися – в першу чергу за журналістів. Коли ви говорили, що команда вийде з першого місця на ЧС-2006, всі сміялися. І не тільки журналісти, а й дуже багато, але ви довели справою.

Від імені всієї команди хочу вибачитися за 0:4 від Іспанії. Тоді нас всі ховали, була реально важка ситуація. Але ви знайшли слова мотивації – не говоритиму, які. Ми виграли 2 наступні гри і вийшли з групи завдяки вам", – зазначив Артем.

Коли Блохін очолив Динамо, то Мілевський перестав потрапляти до стартового складу. Футболіст вирішив перепросити за своє ставлення.

Ну і скажу про себе – теж хочу перед вами вибачитися. У нас були великі непорозуміння, середні, маленькі. Всі люди роблять помилки, можливо, якоюсь мірою робив їх побільше. Але сьогодні такий день – можна зрозуміти і пробачити, так? Хочеться забути все погане, згадувати тільки хороші моменти. Ви – великий футболіст, великий тренер, король футболу. Здоров'я вашій сім'ї та всіх благ,

– сказав Артем.

Шевченко: Блохін – перша українська зірка, яка засвітилася на міжнародній арені

Теплі слова для Блохіна знайшов і Андрій Шевченко. Колишній наставник збірної України заявив, що в дитинстві всі мріяли стати Блохіним.

"Ім'я Олега Блохіна стоїть особливо у цьому ряду. Це перша українська зірка, яка засвітилася не тільки на внутрішній, але і на міжнародній арені. Я знайомий з Блохіним з дитинства. Правда, коли ми у дворі грали у футбол, у нас всі були Блохіни – іноді двір Блохіних грав проти двору Блохіних", – сказав Шевченко.

Олег Блохін – перший український володар "Золотого м'яча", семиразовий чемпіон СРСР у складі Динамо, володар Суперкубку УЄФА 1975 року, дворазовий володар Кубок володарів кубків УЄФА.

Як тренер очолював грецькі клуби Олімпіакос, ПАОК, АЕК, Іонікос. Тренував збірну України, Динамо та ФК Москва.



Зеленський вручив Блохіну нагороду "Національна легенда України" / Фото president.gov.ua