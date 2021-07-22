Хочу, щоб Усик розніс Джошуа, – суперник Берінчика підтримує українця

Колишній боєць UFC Артем Лобов поділився очікування перед поєдинком Олександр Усик – Ентоні Джошуа. Ірландський спортсмен російського походження буде підтримувати українця.

Усі підтримують Усика

Артем Лобов на пресконференції перед боєм з Денисом Берінчиком розповів, кого буде підтримувати у поєдинку Усика та Джошуа. Ірландець зізнався, що його голос буде за українця.

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Боєць хоче, щоб українець розбив суперника з Великої Британії та показав, де його місце.. Лобову подобається стиль боксу Олександра, який він показує у поєдинках.

Зізнаюсь чесно, буду вболівати за Усика. Мені хочеться, щоб він розніс Ентоні, щоб українець змусив Джошуа промахуватись. Мені подобається Усик. Особисто не знаю українця, але бачив інтерв'ю з його участю. В Олександра цікавий стиль, у нього є потрібні габарити. Буду вболівати за українця. Думаю, що він повинен перемогти,

– сказав Лобов.

Відзначимо, що перед поєдинком думка Лобова та його наступного суперника українця Берінчика збіглась. Денис теж вважає, що двобій завершиться звитягою Усика.

Ірландець проведе свій поєдинок з Берінчиком ще швидше – 24 липня. Протистояння відбудеться у Палаці спорту, що у Києві.