Усі підтримують Усика
Артем Лобов на пресконференції перед боєм з Денисом Берінчиком розповів, кого буде підтримувати у поєдинку Усика та Джошуа. Ірландець зізнався, що його голос буде за українця.
До теми Усик розіб'є йому кабіну, – Берінчик звинуватив Джошуа у шахрайстві
Боєць хоче, щоб українець розбив суперника з Великої Британії та показав, де його місце.. Лобову подобається стиль боксу Олександра, який він показує у поєдинках.
Зізнаюсь чесно, буду вболівати за Усика. Мені хочеться, щоб він розніс Ентоні, щоб українець змусив Джошуа промахуватись. Мені подобається Усик. Особисто не знаю українця, але бачив інтерв'ю з його участю. В Олександра цікавий стиль, у нього є потрібні габарити. Буду вболівати за українця. Думаю, що він повинен перемогти,
– сказав Лобов.
Відзначимо, що перед поєдинком думка Лобова та його наступного суперника українця Берінчика збіглась. Денис теж вважає, що двобій завершиться звитягою Усика.
Ірландець проведе свій поєдинок з Берінчиком ще швидше – 24 липня. Протистояння відбудеться у Палаці спорту, що у Києві.
- Бій Усик – Джошуа відбудеться у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем. Боксери вийдуть на ринг 25 вересня.
- Прихильники боксу зможуть заповнити стадіон на усі 100%. Все через те, що у Великій Британії послабили карантинні обмеження.
- У контракті боксерів нібито є пункт про реванш. Однак другий бій буде лише у тому випадку, якщо Ентоні Джошуа поступиться українському боксеру.