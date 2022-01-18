Хочу побачити, як Джошуа переможе Усика у Великій Британії, – промоутер британця
Джерело:BBC
Британський промоутер Едді Хірн розповів про те, де відбудеться реванш Усик – Джошуа. Він вкотре натякнув, що майбутній двобій може відбутися у Великій Британії.
Хірн: Джошуа зобов'язаний перемогти
Промоутер Джошуа сподівається, що поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у Великобританії, а його підопічний здобуде перемогу.
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Ентоні Джошуа зобов'язаний перемогти в цьому бою. Я б хотів побачити, як він перемагає в Великобританії. Квітень – ймовірна дата цього поєдинку. Я відчуваю, що цей бій знову відбудеться у Великій Британії,
– сказав Хірн.
Також фахівець назвав можливе місце проведення реваншу Усик – Джошуа.
"Було б відмінно знову відвідати стадіон "Тоттенхем Хотспур". "Уемблі" – теж хороший варіант. У нас є ряд міжнародних пропозицій", – додав промоутер.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Наприкінці вересня 2021-го Усик сенсаційно переміг британського боксера. Судді одноголосно віддали перемогу українцю
- Джошуа відразу після поразки активував опцію реваншу з Олександром.
- Промоутер Джошуа раніше зазначав, що наступний двобій може відбутися вже у квітні 2022-го.
- За словами Хірна, до кінця січня 2022-го обидві сторони мають узгодити дату наступного реваншу.