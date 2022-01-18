Хочу побачити, як Джошуа переможе Усика у Великій Британії, – промоутер британця

Британський промоутер Едді Хірн розповів про те, де відбудеться реванш Усик – Джошуа. Він вкотре натякнув, що майбутній двобій може відбутися у Великій Британії.

Хірн: Джошуа зобов'язаний перемогти

Промоутер Джошуа сподівається, що поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться у Великобританії, а його підопічний здобуде перемогу.

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Ентоні Джошуа зобов'язаний перемогти в цьому бою. Я б хотів побачити, як він перемагає в Великобританії. Квітень – ймовірна дата цього поєдинку. Я відчуваю, що цей бій знову відбудеться у Великій Британії,

– сказав Хірн.

Також фахівець назвав можливе місце проведення реваншу Усик – Джошуа.

"Було б відмінно знову відвідати стадіон "Тоттенхем Хотспур". "Уемблі" – теж хороший варіант. У нас є ряд міжнародних пропозицій", – додав промоутер.

Усик – Джошуа: що відомо про реванш