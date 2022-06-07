Хочу більше емоцій у своєму житті, – Левандовський пояснив, чому вирішив покинути Баварію

Форвард Баварії Роберт Левандовський вже раніше заявляв про прагнення покинути мюнхенський клуб. Він пояснив з чим пов'язане це рішення.

Нападник прагне покинути Баварію

Роберт Левандовський виступає за Баварію з літа 2014 року. За вісім років у Мюнхені поляк захотів отримати для себе новий виклик, проте керівництво клубу перешкоджає цьому рішенню.

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Я йду, бо хочу більше емоцій у своєму житті. Мене не хотіли слухати до кінця. Щось всередині мене згасло. І подолати це неможливо. Навіть якщо ти хочеш бути професіоналом, не зможеш компенсувати це,

– сказав Левандовський.

За словами футболіста, його відхід з клубу буде найкращим рішенням для обох сторін.

"Я залишаю своїх друзів, провів з деякими 8 років, ми бачилися кожен день, проводили час. Це справжня дружба, безсумнівно.

Якщо ти пропрацював у клубі стільки років, ти завжди був готовим, доступним, попри травми та біль. Ти виклав все, що міг. Вважаю, найкраще буде знайти хороше рішення для обох сторін", – наголосив Роберт.

Кар'єра Левандовського у мюнхенському клубі