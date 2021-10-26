Хочеться, щоб вони приїхали в АТО, – Федецький про футболістів, які грають у Росії

Колишній гравець збірної України Артем Федецький розповів, як ставиться до переходу українських гравців у чемпіонат Росії. Федецький хоче, щоб тепер вони з'їздили до наших військових в АТО.

"Будемо жити добре чи погано – я ніколи туди не поїду"

36-річний Артем Федецький зізнався, що під час футбольної кар'єри йому надходили пропозиції від російських клубів. Спартак давав за футболіста 7 – 8 мільйонів євро. Але захисник відмовився.

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Можливо, на той момент я й поїхав би до Москви. Ми були добрими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз – ніколи у житті. Будемо жити добре чи погано – я ніколи туди не поїду,

– відповів колишній футболіст.

Ексфутболіст запевнив, що його син вже теж каже, що ніколи у житті не поїде грати у російський чемпіонат. Артем зазначив, що хотів би, що ті українські гравці, які йдуть виступати у чемпіонат країни-агресора, поїхали у зону АТО та подивились в очі нашим військових, які боронять кордони України.

Федецький неодноразово їздив на передову, допомагав українським військовим.

Я їздив до АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: "Вибачте, футбол поза політикою?",

– заявив Федецький.