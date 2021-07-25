Хоче відпочити: Білодід вирішила тимчасово зупинити кар'єру

Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Дарія Білодід вирішила взяти паузу в спортивній кар'єрі. Однак наразі не відомо, коли саме дзюдоїстка повернеться у спорт.

Таку заяву зробив батько та тренер спортсменки Геннадій Білодід в інтерв'ю. За його словами, Дарія планує відпочити.

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Скільки триватиме відпочинок, тренер чемпіонки не знає.

Коли відпочине, коли буде готова продовжити працювати, коли знову з'явиться бажання, тоді можна буде продовжити. 2, 3, 4 місяці, пів року, не знаю. Буде видно по її стані,

– сказав Геннадій Білодід.

Зауважимо, що 24 липня на Олімпіаді-2020 українка здобула бронзову медаль, яка стала першою для України у Токіо. Це також і перша в історії незалежної України нагорода у жіночому дзюдо.

Бронза Білодід: як це було

Дарія Білодід була однією з фавориток турніру, але, на жаль, вийти у фінал українка не змогла. Зрештою вона таки виборола бронзу для України, перемігши ізраїльтянку Широ Рішоні. Тільки-но сутичка завершилася, українка дала волю емоціям.

Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, адже після бою, який я програла, настрій був на нулі. Дуже допомогла мама, яка є і моєю тренеркою, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова,

– розповіла Дарія.

На першу медаль нашій країні на Олімпіаді-2020 вже відреагував Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що наполегливістю дзюдоїстки пишається вся Україна.