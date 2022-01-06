Хлопчик вибіг на поле після матчу Челсі й отримав подарунок від голкіпера: миле відео

Лондонський Челсі у середу, 5-го січня, обіграв Тоттенхем у рамках першого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Після матчу на поле вибіг юний фанат "синіх" та отримав подарунок від голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.

Кепа ощасливив юного фаната Челсі

Маленький фанат з'явився на футбольному полі, коли пролунав фінальний свисток. Зазвичай таких порушників відразу виводять за межі футбольного поля.

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Однак спроба хлопчика увінчалася успіхом. Іспанський голкіпер Челсі Кепа став на захист фаната перед стюардами. Голкіпер подарував малюку свої рукавички.

Згодом під наглядом стюардів фанату довелося знайти своїх рідних та покинути футбольне поле.

Дивіться відео, як хлопчик вибіг на поле й отримав рукавички Кепи



Поєдинок між Челсі та Тоттенхемом закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. "Шпори" спробують взяти реванш у матчі-відповіді, який відбудеться 12-го січня.

У другому півфіналі повинні зустрітися Ліверпуль та Арсенал. Проте гру команд перенесли через серйозний спалах коронавірусу серед футболістів.