Суддя "вкрав" золото в України: Хижняк нокаутом програв у фіналі та здобув "срібло" Олімпіади

У фіналі Олімпіади-2020 українець Олександр Хижня провів бій проти бразильця Геберта Соузи. Боксер з України здобув срібну нагороду після дуже дивного рішення суддів.

Суддя перекреслив мрію українця

Олександр Хижняк (до 75 кілограмів) боровся за "золото" Олімпійських ігор у Токіо. Він отримав чудовий шанс вписати свої прізвище у список українських олімпійських чемпіонів з боксу.

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Суперник у фіналі попався українцю незручний – Геберт Соуза з Бразилії. Бразилець у півфіналі побив ексукраїнця, який зараз представляє ОКР (російську команду) Глєба Бакши.

Хижняк ж в 1/2 фіналу у надскладному поєдинку переміг Еумера Марсьяля з Філіппін. Бій тривав усі раунди та лише за суддівськими записками пройшов у фінал на японській землі.

Хижняк вже з перших секунд завоював центр рингу та притиснув суперника до канатів. Потужні удари викидав українець. Усі судді одноголосно віддали перший раунду Олександру – 10:9. Вже на початку другого раунду у голову бразильця полетів класний правий боковий.

Не дав продовжити бій

Дуже активний бокс показували боксери. Ніхто не хотів віддавати золоту нагороду Олімпіади. У другому раунді перемогу судді віддали Хижнякові – 10:9. Їх рішення було вдруге поспіль одноголосним.

У третьому раунді Соуза знову не міг нічого зробити. Олександр грамотно діяв на ринзі та ухилявся від ударів суперника. Однак за 1 хвилину 31 секунду українець пропустив на зустріч удар і побував у нокдауні. Суддя не дозволив Хижняку продовжити бій, хоча Олександр сигналізував, що може продовжити поєдинок. Нокаут для українця.

Дуже дивне рішення судді, який не дав поборотись українському боксеру. Геберт Соуза – олімпійський чемпіон.

Олександр Хижняк – срібний чемпіон з боксу. Це 16-та медаль на японській землі для України.