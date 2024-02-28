"Ей Джей поб'є Нганну, а потім переможця бою Усик - Ф'юрі": Хірн розмріявся про корону хевівейту

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа планує повернутися на вершину надважкого дивізіону. Але для початку британцю потрібно розібратися з Френсісом Нганну.

Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, поділився планами на майбутнє. Він повідомив, що Туркі Аль аш-Шейх, голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії, запланував бій між переможцями поєдинків: Усик – Ф'юрі та Джошуа – Нганну.

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Хірн: Ми так довго цього прагнули

При цьому Хірн впевнений, що з ексчемпіоном UFC Ей Джей без проблем розбереться. А вже за підсумком наступного поєдинку стане абсолютом.

"Його Величність сказав, що переможець цього бою зустрінеться з переможцем поєдинку Ф’юрі – Усик. Для нас це омріяний шанс, тому що ми так довго цього прагнули.

Ей Джей збирається побити Френсіса Нганну, а потім він поб'є переможця бою Ф’юрі – Усика і стане абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі", – заявив Хірн.

Втім, у Джошуа немає недооцінки суперника. Адже поразка може поставити хрест на кар'єрі британця.

Він сприймає бій із Нганну так, ніби це Тайсон Ф’юрі, помножений на десять. Якщо його поб’ють, він програє бійцю з рекордом 0-1,

– зауважив Хірн.

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