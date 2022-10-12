Хейні доволі довго намагався провести бій проти Ломаченка у 2019 та 2020 роках. Адже на той час українець був чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а згодом ще виграв чемпіонський пояс за версією WBC. Однак організувати такий бій не вдалося. Адже Ломаченко був сфокусований на тому, щоб здобути звання абсолютного чемпіона світу, і для цього йому бракувало пояса за версією IBF, якого в Хейні на той час не було.

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Тож у 2019 році WBC довелося піти на певні хитрощі, щоб Хейні таки отримав чемпіонський пояс. В організації вирішили створити звання "франчайзингового чемпіона", яким і нагородили Ломаченка. А після цього Хейні виграв титул "тимчасового" чемпіона WBC, а згодом став і постійним.

Перехідний абсолютний чемпіон

17 жовтня 2020 року Ломаченко провів бій проти Теофімо Лопеса за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. І програв рішенням суддів. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном у легкій вазі.

27 листопада 2021 року Лопес програв Джорджу Камбососу свої чемпіонські пояси, відтак і звання абсолютного чемпіона світу.

5 червня 2022 року Хейні переміг Камбососа та відібрав у нього чемпіонські пояси.

15 жовтня (ніч на 16 жовтня в Україні) боксери проведуть бій-реванш. Ломаченко ж свій бій проти Джемейна Ортіса проведе 29 жовтня. У випадку перемоги, не виключено, що Хейні буде битися проти Ломаченка.

Бій проти Ломаченка

Сам Хейні заявив, що зараз цілковито зосереджений на бою проти Камбососа. І його ціль – захистити свої чемпіонські пояси в бою. Щодо Ломаченка, то якщо йому випаде нагода провести з ним бій, то він не буде змушувати його чекати.

"Це не у моєму стилі. Мені насправді байдуже, змушувати його чекати чи не змушувати його чекати. Зараз я в основному зосереджений на Камбососі, а потім, якщо це матиме сенс і якщо я зможу вкластися в вагу. Бокс – нечесна гра. Я не думаю "він змусив мене чекати, тож я змушу його чекати». Я хочу влаштувати найбільший бій. Я дбаю про спадщину і про те, щоб усе це мало сенс", – заявив Хейні.

Та може виявитися так, що бій Ломаченко – Хейні не вдасться організувати. Все через те, що американський боксер роздумує над тим, щоб піднятися вище у ваговій категорії. Тоді він звільнить свої чемпіонські пояси, за які і будуть змагатися решта боксерів в легкій вазі.