Хейні у відчаї: його батько готовий заплатити Камбососу, щоб той не бився з Ломаченком

Команда регулярного чемпіона за версією WBC Девіна Хейні в істериці через те, що Джордж Камбосос, ймовірно, зустрінеться з Василем Ломаченком. Австралієць виставить на кін проти Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі.

Хейні намагається вкрасти бій у Ломаченка

У відчаї істерику влаштував батько непереможного американця Білл Хейні, який виконує обов'язки менеджера свого сина. Він раптом заявив, що Камбососу вигідніше битися проти його сина.

Це важливо WBO призначила Камбососу захист титулу проти Ломаченка, – журналіст

ЗМІ повідомляли, що бій Камбососа проти Хейні зірвався саме через фінансові апетити американця. Лу Ді Белла, промоутер австралійця, навіть заявив, що відхилив пропозицію промоутера Хейні.

Коли бій Камбососа проти Ломаченка став майже дійсністю, батько Хейні заявив, що його син погодиться на менший гонорар, аніж українець.

Девін Хейні візьме за бій із Камбососом менше, ніж Василь Ломаченко. Ми у всіх аспектах погодимося на менше, ніж отримає Ломаченко,

– заявив Хейні-старший.

Більше того, Білл Хейні переконує, що готовий заплатити Камбососу з власної кишені, аби австралієць тільки дав бій його синові.

"Ми підемо на цю угоду. Я сам дам Камбососу гроші. Йдеться не про маленьку суму. Я Білл Хейні, я представляю Devin Haney Promotions. Від імені всіх нас говорю, що ми заплатимо більше", – резюмував менеджер американця.

Ломаченко проведе бій проти Камбососа