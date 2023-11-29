"Найскладніший поєдинок": Хейні визнав силу Ломаченка

Девін Хейні в бою з Василем Ломаченком здобув 30-ту перемогу в кар'єрі, вдруге захистивши звання абсолютного чемпіона світу. Через півроку після бою американець визнав, що здолати українця було складним завданням.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні, який володіє титулами WBC, IBF, WBA та WBO, через півроку після перемоги над Василем Ломаченком визнав, що бій проти українця став для нього найважчим випробуванням у кар'єрі.

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Хейні: Я чітко впевнений, що виграв

"Це був мій найскладніший поєдинок на сьогоднішній день. То справді був конкурентний бій. Ось у чому люди плутаються. Вони називають конкурентні бої пограбуваннями. Вони плутають їх із пограбуваннями. Якщо це близький бій – це не пограбування.

Я чітко впевнений, що виграв поєдинок. Я записав у скарбничку багато ранніх раундів. Він мав 2 великі раунди, які змусили багатьох людей подумати, що він зробив більше, ніж він зробив насправді. Але мені потрібен останній раунд, і я його взяв", – сказав Хейні.

20 травня 2023 року Девін Хейні переміг Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів. Для 25-річного американця ця перемога стала 30-ю у кар'єрі. Крім того, Хейні вдруге захистив звання абсолютного чемпіона світу.