Хейні у важкому бою переміг Лінареса та захистив титул чемпіона світу: відео

У ніч з 29 на 30 травня у головній події вечора боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing в Лас-Вегасі (США) зійшлися на рингу чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні та Хорхе Лінарес. Американець успішно захистив титул.

Успішний захист титулу

Перед цим поєдинком Девін Хейні двічі захищав чемпіонський титул. Цього разу захист був дуже складним. Хорхе Лінарес дав гідний бій супернику та навіть міг відібрати пояс у американця.

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Для венесуельця Лінареса це був перший чемпіонський бій після того, як у 2018 році він програв обидва свої пояси Василю Ломанчеку.

Хейні з перших секунд виглядав значно краще та свіжіше на ринзі. Його перевага була колосальною та трималась аж до 10 раунду. А далі був один удар венесуельця, який міг перевернути хід поєдинку з ніг на голову. Лінарес викинув у сторону Хейні потужну комбінацію. Девін втратив рівновагу, але сигнал про завершення раунду врятував боксера із США від нокдауну, а може й нокауту.

Після відпочинку останні раунди залишились теж за Лінаресом. Але венесуелець занадто пізно включився на ринзі. Хейні виграв бій за рішенням суддів – 116:112, 116:112, 115:113 та захистив пояс WBC. Як бачимо, що судді були одноголосними, лише один суддя дав 115:113

Американець став першим боксером, який переміг Лінареса за очками.

Хейні вже заявив про бажання об'єднати титули за різними версіями і запропонував побитися кривдникові Ломаченка Теофімо Лопесу. Однак Лопес 19 червня вийде на ринг проти Джорджа Камбососа.

Девін Хейні – Хорхе Лінарес відеоогляд