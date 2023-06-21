Хейні оштрафований через поштовх Ломаченка перед боєм: скільки заплатить абсолютний чемпіон

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні не красиво вчинив на дуелі поглядів із Василем Ломаченком. Американець розпустив руки у бік українського боксера.

Спершу Хейні щось декілька разів повторював в обличчя Ломаченка після чого емоції взяли гору над американцем, який з усієї сили штовхнув суперника.

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Не сильно вдарить по гаманці абсолютного чемпіона

Абсолютний чемпіон світу спробував таким чином залякати українця, але зробити йому це не вдалось. Ломаченко був близьким до перемоги у поєдинку, але судді вирішили інакше, одноголосно віддавши звитягу Хейні. Цікаво, що усі рефері були земляками Девіна.

Цьому рішенню суддів здивувався неабияк не лише Ломаченко та його команда, а й багато прихильників боксу, які заповнили трибуни у Лас-Вегасі. Цьому тріумфу радів лише Девін та його команда.

Після чого українець запевнив, що Хейні не дасть йому реваншу, адже боїться вдруге виходити проти нього на ринг.

Лише тепер стало відомо, який штраф повинен сплатити Хейні за цей поштовх Ломаченка. Атлетична комісія штату Невада наклала штраф на Девіна у вигляді 25 тисяч доларів. Це невеликі гроші, якщо порівнювати з тим, скільки заробляє абсолютний чемпіон світу.

Цікаво, що напередодні бою Ломаченко зізнався, що це буде його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу, яке з-під його носа забрали судді. За словами глави Top Rank Боба Арума, поразка від Хейні не поставить "хрест" на кар'єрі Василя.