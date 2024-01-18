Голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що планує організувати один з найочікуваніших поєдинків. Промоутери боксерів вже отримали пропозиції від саудитів.

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Саудити готують ще один подарунок фанам боксу

Ба більше, поєдинок суперзірок боксу планують провести вже в цьому році.

Хочу запросити Девіса і вже написав Геймону (промоутер Джервонти – 24 Канал): "Зробімо це, брате". Хочу побачити й Хейні у своїй країні. Спробую організувати їхній бій у 2024-му,

– заявив Туркі Аль аш-Шейх.

Зазначимо, що наразі боксери представляють різні вагові дивізіони. Колишній абсолютний чемпіон Девін Хейні звільнив свої пояси та встиг провести дебютний бій у першій середній вазі. Американець легко переміг Реджиса Прогрейса та забрав титул чемпіона WBC.

Натомість Девіс торік переміг зіркового Раяна Гарсію у рамках легкого дивізіону та захистив титул регулярного чемпіона WBA.

Примітно, що саудити не зацікавилися Василем Ломаченком, який хотів провести реванш проти Хейні. Раніше серед ймовірних суперників Ломи неодноразово називався Девіс. Однак очевидно, що любителі боксу більше хочуть побачити поєдинок Джервонти проти Хейні.

До слова. Нагадаємо, що саме Туркі Аль аш-Шейх займався організацією бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Саудівські промоутери зуміли швидко домовитися з вередливим "Циганським королем". Тож не має сумнівів, що вони зуміють організувати ще один супербій.