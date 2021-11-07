Колос – Шахтар 1:3

Голи: Ільїн, 41 – Матвієнко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

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Шахтар знову перший

До середини першого тайму Шахтарю вдалося відзначитися двома голами. На 15-й хвилині перший гол у матчі після навісу Алана Патріка забив Микола Матвієнко. Захисник вдало зіграв на випередження у штрафному.

Відео голу Матвієнка



Через 10 хвилин перевагу гостей подвоїв Фернандо. Артем Бондаренко класним пасом вивів бразильця на рандеву з Волинцем. Фернандо пробив повз голкіпера і влучив у площину воріт – 2:0.

Фернандо забив у четвертому поспіль матчів за "гірників".

Відео голу Фернандо



Здавалося, що Шахтар заклав фундамент для розгрому. Однак під завісу першого тайму Колос ледь не зрівняв рахунок. На 41-й хвилині Олег Ільїн відіграв один м'яч.

Після навісу у штрафний Вітао невдало вибив м'яч точно на гравця Колоса. Ільїн обробив м'яч та пробив у дальній кут.

Відео голу Ільїна



Згодом господарі заробили перспективний штрафний: Андрій Богданов потужно пробив по центру воріт й Анатолій Трубін тільки з другої спроби зафіксував м'яч у руках.

Шахтар відповів вже після перерви. Алан Патрік потужно й красиво завдав удару здалеку. Волинець не без проблем зумів відбити м'яч.

Свою нагоду мав і Колос після змістовної атаки на 60-й хвилині. Навіс у штрафний Шахтаря з лівого флангу завершився гострим ударом Ільїна у нижній кут. Трубін дивом встиг відбити м'яч.

Попри старання Колоса гостям вдалося відновити перевагу у два м'ячі. Михайло Мудрик на 72-й хвилині обігрався з Аланом Патріком і впевнено переграв Волинця у ближньому бою.

Відео голу Мудрика



На 78 хвилині нерву матчу додав грубий фол Фернандо. Гравець Шахтаря в'їхав шипами в голову Золотову. Попри кров на чолі гравця Колоса арбітр вирішив покарати Фернандо тільки жовтою карткою, що розлютило господарів. Та це ніяким чином не позначилося на рахунку – 3:1 звитяга Шахтаря.

Завдяки перемозі Шахтар після 14-и турів набрав 35 очок, як і Динамо. Однак саме "гірники" очолюють турнірну таблицю завдяки додатковим показникам. Колос утримує 11-е місце.