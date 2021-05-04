Хет-трик українського футболіста приніс його команді перемогу в чемпіонаті Казахстану: відео

Український футболіст Акжайику Микола Ковталюк провів матч в чемпіонаті Казахстану. У 9-му турі нападник оформив хет-трик у ворота Жетиса і допоміг команді перемогти з рахунком 3:2.

Наш співвітчизник відкрив рахунок на 23-й хвилині поєдинку, а потім двічі виводив свою команду вперед, оформивши хет-трик, який приніс перемогу його клубу.

До слова Ще один зірковий футболіст офіційно покидає Баварію

Спочатку українець ударом в один дотик замкнув простріл з флангу, потім красиво перекинув голкіпера, який вийшов далеко з воріт, і, нарешті, точно пробив головою після боротьби в центрі штрафного майданчика.

Акжайик – Жетису відеоогляд

Що відомо про Ковталюка

Акжайик піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Тепер в активі команди 12 очок після дев'яти матчів. Що стосується Жетису, то клуб з Талдикоргана займає останню сходинку в чемпіонаті.

Ковталюк захищав кольори львівських Карпат, Іллічівця, Полтави, київського Арсеналу, Колоса і тбіліського Динамо, в складі якого в 2017 році завоював срібні медалі першості Грузії.